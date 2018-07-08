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Дата распечатки: 08.07.2018 17:29
 
08.07.2018 15:39 Политика, Общество

На анархистской конференции в Тверской области задержан гражданин Беларуси

Минск, 8 июля. Гражданин Беларуси задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) на научной конференции "Прямухинские чтения" 8 июля в Тверской области, сообщает российский ресурс ОВД-инфо.

На конференцию, которая в нынешнем году посвящена теме "Революция и культура", рано утром приехали сотрудники полиции. Они проверили у присутствующих паспорта, сфотографировали данные, а также проверили палатки.

В ходе проверки был задержан гражданин Беларуси. Полицейские после проверки его паспорта сообщили, что ему запрещен въезд на территорию России. По словам подруги молодого человека, ранее ему ни о каком запрете на въезд не сообщали.

Друзья задержанного несколько часов не могли узнать, где он находится. В ОВД Торжка звонившим отвечали, что к ним такой человек не поступал, однако через какое-то время сообщили, что его увезли в ФСБ. В каком именно отделе ФСБ находится молодой человек, пока неизвестно.

Прямухинские чтения — научная конференция, которая каждое лето проводится в Тверской области. Как сообщает сайт конференции, на ней обсуждаются вопросы развития анархистских идей и проблемы их современного воплощения, жизнь и деятельность членов семьи Бакуниных, а также история прямухинской усадьбы и вопросы сохранения культурного наследия.
БелаПАН.

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