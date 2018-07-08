Василий Поляков избран новым председателем ОГП

Минск, 8 июля. В ходе очередного, 18-го, съезда Объединенной гражданской партии, который прошел 8 июля в Минске, новым председателем ОГП избран Василий Поляков.

Всего на должность председателя организации претендовали четыре человека: Поляков, Николай Козлов, Людмила Грязнова и Максим Жарновский.



Анатолий Лебедько, возглавлявший ОГП с 2000 года, взял самоотвод. Свое решение он обосновал желанием отойти от принятия политических решений в партии. При этом он отметил, что у него есть идеи, которые он хотел бы реализовать в будущем, но которые напрямую не связаны с политикой.



По результатам тайного голосования за Полякова проголосовало 62 человека, за Козлова — 19, за Грязнову — четыре, за Жарновского — пять. Еще три человека проголосовали против всех.



Поляков родился в 1969 году в Гомельской области. Окончил Гомельский государственный университет в 1993 году, историк. Преподавал историю и общественно-политические дисциплины в средней школе № 24 и Гомельском городском лицее № 1. В 2002 году окончил аспирантуру РИВШ БГУ по специальности "политическая наука". Сфера интересов — политика, правозащитная деятельность. В 1996 году, накануне референдума 24 ноября, вступил в ОГП. В последние годы был заместителем председателя партии.

