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Дата распечатки: 08.07.2018 20:33
 
08.07.2018 19:26 Политика, Экономика, Общество

На сессии ПА ОБСЕ Воронецкий напомнил о белорусской инициативе "Хельсинки-2"

Минск, 8 июля. Председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам Валерий Воронецкий выступил 8 июля на заседании общего комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в рамках 27-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Берлине.

"Напомнил коллегам о выдвинутой президентом Беларуси в прошлом году в Минске инициативе запуска нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности аналогично Хельсинкскому, — сообщил в Фейсбуке Воронецкий. — Такой диалог должен быть направлен на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях государств на общем пространстве Евроатлантики и Евразии с целью укрепления доверия и международной безопасности".

Белорусский дипломат и политик подтвердил также готовность Беларуси и далее активно работать в рамках ОБСЕ по противодействию транснациональным вызовам и угрозам. Пригласил коллег принять участие в конференции ОБСЕ высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", которая пройдёт 9-10 октября в Минске.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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