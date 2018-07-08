На сессии ПА ОБСЕ Воронецкий напомнил о белорусской инициативе "Хельсинки-2"

Минск, 8 июля. Председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам Валерий Воронецкий выступил 8 июля на заседании общего комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в рамках 27-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Берлине.



"Напомнил коллегам о выдвинутой президентом Беларуси в прошлом году в Минске инициативе запуска нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности аналогично Хельсинкскому, — сообщил в Фейсбуке Воронецкий. — Такой диалог должен быть направлен на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях государств на общем пространстве Евроатлантики и Евразии с целью укрепления доверия и международной безопасности".



Белорусский дипломат и политик подтвердил также готовность Беларуси и далее активно работать в рамках ОБСЕ по противодействию транснациональным вызовам и угрозам. Пригласил коллег принять участие в конференции ОБСЕ высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", которая пройдёт 9-10 октября в Минске.



