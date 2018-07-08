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Дата распечатки: 08.07.2018 20:33
 
08.07.2018 19:38 Политика, Общество

Новый председатель ОГП Поляков пока не видит перспектив сотрудничества партии с властями

Минск, 8 июля. Новый председатель Объединенной гражданской партии Василий Поляков на сегодня не видит перспектив сотрудничества организации с властями. Об этом он заявил журналистам по итогам ХVIII съезда партии, который состоялся 8 июля в Минске.

"Встраиваться в систему власти сейчас не допустимо. Пример с двумя депутатами Палаты представителей показывает, что власть использует их в своих целях, но ничего не меняет в своей политике. Сотрудничество должно быть на равных, когда есть шаги в направлении демократизации", — сказал Поляков.

Политик также отметил, что к предстоящим президентским выборам оппозиция должна выйти на единого кандидата. "В рамках правоцентристской коалиции (ОГП, движение "За Свободу" и оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия — БелаПАН.) мы будем работать над проведением праймериз. Хотя хотелось бы, чтобы в этой процедуре участвовала широкая коалиция из правых и левых сил", — отметил новый председатель ОГП.

Последние местные выборы, как отметил Поляков, показали, что в обществе есть спрос на альтернативную точку зрения. "Мы выходили на выборах на улицы с флагами. Но я считаю, что должно быть больше позитива, а не акцента на том, что нас бьют и преследуют", — сказал он.

По словам политика, каждая акция требует серьезной подготовки. "И я против того, чтобы просто призывать на баррикады. Люди выходят на улицы, когда власти не решают их проблемы. Просто призывать на баррикады неактуально. Это может отпугивать потенциальных сторонников", — заявил Поляков.
Сергей Королевич, БелаПАН.

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