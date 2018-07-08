Парламентская делегация Беларуси продолжает участие в сессии ПА ОБСЕ в Берлине

Минск, 8 июля. Делегация Беларуси во главе с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком 8 июля продолжила участие в работе 27-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая проходит с 7 по 11 июля в Берлине.



Так, члены парламентской делегации приняли участие во встрече группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, в ходе которой, как сообщает пресс-служба Палаты представителей, состоялись выборы двух заместителей председателя группы, а также поддержана заявка о вступлении в нее делегации Франции.



Пирштук выступил перед участниками встречи с представлением темы международной конференции Группы "Инвестиционная привлекательность Республики Беларусь в контексте формирования Экономического пояса Шелкового пути". Проведение форума планируется следующей весной. Глава белорусской делегации отметил, что группа поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ становится эффективной парламентской площадкой для обсуждения многообразного спектра вопросов политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Пирштук предложил посвятить тематику минской конференции потенциалу сотрудничества в регионе, в том числе возможностям Беларуси как важного звена в контексте формирования экономического пояса Шелкового пути.



Белорусские парламентарии приняли также участие в работе общих комитетов ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам. В своих выступлениях члены белорусской делегации изложили позицию страны по основным пунктам международной повестки дня.



Пирштук в своем выступлении на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде акцентировал внимание на необходимости содействия экономическому прогрессу в регионе ОБСЕ через развитие человеческого капитала, продвижение моделей надлежащего управления, борьбу с коррупцией и отмыванием денег, через инновации и продвижение цифровой экономики.



Руководитель парламентской делегации Беларуси обратил внимание членов ассамблеи на инициированный белорусскими парламентариями проект резолюции ПА ОБСЕ "Продвижение цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ", отражающий вопросы перехода и адаптации общества к цифровой экономике, гармонизации стандартов и международного сотрудничества в целях сближения государств и цифровизации международной торговли. Проект резолюции будет рассмотрен на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде.

