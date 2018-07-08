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Дата распечатки: 08.07.2018 21:57
 
08.07.2018 20:11 Безопасность

В Минске будут рассмотрены вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности полетов гражданской авиации стран СНГ

Минск, 8 июля. В Исполнительном комитете СНГ в Минске 11-13 июля пройдет дополнительное заседание подгруппы № 4 Рабочей группы для подготовки предложений по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации государств — участников Содружества.

По информации штаб-квартиры Содружества, на встрече представители стран СНГ намерены обсудить вопросы, касающиеся санитарно-эпидемиологической безопасности полетов гражданских судов, в том числе предложения Межгосударственного авиационного комитета в части создания типового плана готовности гражданской авиации государств по обеспечению мероприятий при инфекционных болезнях, которые могут создать чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и иметь международное значение.

Рабочая группа для подготовки предложений по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации была создана Решением Совета по сотрудничеству в области здравоохранения. В ее состав вошли представители авиационных администраций, министерств здравоохранения, авиапредприятий, авиакомпаний, профессиональных ассоциаций, учебных заведений и научно-исследовательских организаций стран СНГ.

На своих заседаниях Рабочая группа принимает решения и разрабатывает проекты документов, касающиеся сотрудничества государств в вопросах медицинского обеспечения безопасности полетов, проведения врачебно-летной экспертизы, оказания помощи на борту воздушного судна, мер по предотвращению заражения особо опасными инфекциями и актов биологического терроризма.

Рабочая группа также рассматривает вопросы подготовки и повышения квалификации авиационных врачей, внедрения норм, правил, положений и стандартов в области авиационной медицины и реабилитации авиационных специалистов.
БелаПАН.

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