Михаил Гуцериев: Совещания по Нежинскому ГОК стоимостью более 2 млрд долларов проводятся регулярно в Минске, с осени будут в Любани

Минск, 8 июля. Совещания по строительству Нежинского горно-обогатительного комплекса стоимостью более 2 млрд долларов проводятся регулярно в Минске, с осени они будут проходить в Любани. Об этом в интервью программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1", показанном вечером 8 июля, рассказал председатель совета директоров ИООО "Славкалий", российский бизнесмен Михаил Гуцериев.



По его словам, в Любани строится "большой офис".



"Объемы и работы идут. Инвестиции в размере 350 млн евро. Следующий год еще 600 млн евро. Я надеюсь, что в течение четырех лет мы построим этот комбинат", — сказал Гуцериев.



Он отметил, что на строительстве ГОК занято порядка 80% белорусских строителей, остальные — представители Германии и Китая.





Гуцериев сообщил, что мощность предприятия составит "для начала" 2 млн тонн калия в год.



"Мы строим эффективно, стараемся экономить во всем, — заявил российский бизнесмен. — Все что касается комфорта — дешево, но сердито, все что касается оборудования, станков — дорого и сердито".



Судя по словам, Гуцериева, через четыре года четвертая часть калия, производимого в Беларуси, будет именно из нового предприятия.



Напомним, 7 июля в Минске был подписан трехсторонний договор между компаниями "Славкалий", Deilmann-Haniel (Германия) и China State Energy Engineering Corp. (КНР). Согласно договору немецкая компания будет выполнять проходку шахтных стволов на строительстве Нежинского ГОК, China State Energy Engineering Corp. займется энергообеспечением площадки и поставкой оборудования. К реализации проекта будет также привлечена немецкая компания Herrenknecht АG, которая поставит стволопроходческие комплексы SBR.



Ранее Гуцериев заявлял, что в строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса планируется вложить 600 млн долларов. "Да, мы в Беларуси активны, строим огромный бизнес с Божьей помощью и по распоряжению главы Белоруссии и белорусского правительства, — сообщил он в начале июня 2017 года в интервью РБК. — У нас есть месторождение с запасами около 3 млрд тонн калия. Мы привлекли инвестора, Китайский банк развития выделил нам кредитную линию на 1,44 млрд долларов на 14 лет со ставкой 4% годовых. Мы инвестируем, на 85% это китайские инвестиции, на 15% — наши. От общей суммы контракта в 2 млрд долларов мы должны положить свою часть (300 млн долларов) и выплачивать все проценты. Получается, что где-то 600 млн долларов — это мы, а 1,4 млрд долларов — это китайское правительство".



Тогда же Гуцериев сообщил, что в строительстве занята немецкая компания Herrenknecht. "Это уже не буровзрывной метод со взрывчаткой, которым сегодня, к сожалению, до сих пор пользуются у нас в России, а современные технологии, — отметил он. — Мы используем 40-метровое долото, которое уже опробовано в Канаде. Мы непосредственно летали в Канаду, я работал на этом объекте, спускался на 800 м туда, в преисподнюю. Нам это понравилось, это новая технология XXI века, они проходят за один день 3 метра".



Российский бизнесмен выразил надежду, что обустройство месторождения займет три года, а в течение четырех лет объект будет полностью завершен.



Как сообщалось ранее, строительство Нежинского ГОК в Любанском районе Минской области началось в сентябре 2015 года. На церемонии начала строительства Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе это позволит нарастить производство калийных удобрений в Беларуси до 14 млн тонн в год.



17 июня 2017 года ОАО "АСБ "Беларусбанк" и Государственный банк развития Китая подписали кредитное соглашение о выделении китайским банком 1,4 млрд долларов на проект по строительству Нежинского горно-обогатительного комплекса.



