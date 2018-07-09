Всемирный банк увязал выдачу Беларуси займа с программой МВФ

Минск, 9 июля. Всемирный банк может выделить Беларуси заем на цели развития в случае заключения страной кредитной программы с Международным валютным фондом, говорится в стратегии банка, реализация которой началась 1 июля.

Рамочная стратегия партнерства Всемирного банка для Беларуси рассчитана на 2018—2022 годы.



В документе говорится, что Всемирный банк намерен оказывать Беларуси консультационную помощь в решении структурных проблем. По мнению банка, такого рода помощь (например, по вопросам инвестиционного климата, реструктуризации банков, государственных предприятий, создания системы социальной защиты населения) поможет найти "варианты для более масштабных будущих изменений".



Всемирный банк готов поддержать такие изменения путем предоставления Беларуси займа на цели развития.



"Возможность кредитования на цели развития может быть рассмотрена в будущем в увязке с возобновлением программы с МВФ", — говорится в стратегии партнерства Всемирного банка для Беларуси.



На протяжении 2016 года и в начале 2017 года, сообщает банк, у Беларуси "имелись перспективы" заключения программы с МВФ и получения займа на цели развития в поддержку макроэкономической стабильности, финансового сектора и структурных реформ.



"Однако соглашение с МВФ не было заключено, и подготовка займа на цели развития не была осуществлена", — констатирует Всемирный банк.



При этом банк готов вернуться к этой теме в будущем.



"Хотя заем на цели развития на данный момент не планируется, возможность его предоставления может быть рассмотрена в случае, если будет принято политическое решение об осуществлении программы с МВФ", — говорится в новой стратегии Всемирного банка, касающейся Беларуси.



Авторы стратегии напоминают, что в условиях экономического спада в 2015-2016 годах Беларусь вела подготовку программы с Международным валютным фондом, однако после заключения в апреле 2017 года соглашения с Россией о предоставлении кредита и сохранении льготных цен на топливно-энергетические ресурсы, власти страны приостановили обсуждение программы с МВФ.



"Опыт последних лет свидетельствует о том, что усиление заинтересованности в ускорении процесса реформ более вероятно только в случае усугубления ситуации с привлечением внешнего финансирования", — предполагает Всемирный банк.



По мнению Всемирного банка, успешное реформирование госпредприятий может также стимулировать белорусские власти двигаться в этом направлении.



"Кроме того, резкое ухудшение ситуации в экономике может стать толчком к ускорению процесса реформ, особенно если не удастся обеспечивать дальнейшие договоренности с Российской Федерацией о предоставлении требуемого объема финансирования. Медленный рост заработной платы и доходов может также стимулировать изменения политики", — говорится в документе Всемирного банка.



Последний раз Беларусь получала от Всемирного банка заем на цели развития в 2009 году, когда была заключена кредитная программа с Международным валютным фондом. Тогда заем на сумму 200 млн долларов Всемирный банк выделял Беларуси на преодоление последствий экономического спада и проведения реформ за счет укрепления системы социальной помощи. Заем был предоставлен на 16 лет и предусматривает отсрочку начала погашения на 6 лет.





