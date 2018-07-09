БелАЗ за первое полугодие увеличил объем экспорта в 1,6 раза до 500 млн долларов

Минск, 9 июля. ОАО "БелАЗ" — управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" за первое полугодие увеличило объем экспорта на 56,4% (в 1,6 раза) по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду.



Как сообщили на предприятии, за данный период на экспорт отгружено продукции более чем на 500 млн долларов США.

С начала года продукция под маркой "БелАЗ" была поставлена в 27 стран мира. В июне новым рынком для предприятия стали Филиппины, куда была поставлена партия самосвалов грузоподъемностью 55 тонн. Отгрузки по СНГ (без России) увеличились в 3,5 раза, по России — на 43,8%.

Рост объема производства промышленной продукции в действующих ценах по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду составил 77,7%.

По оперативным данным, рост отгрузки готовой продукции за первое полугодие к уровню соответствующего периода прошлого года составил 55,9%.

