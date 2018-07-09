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Дата распечатки: 09.07.2018 11:34
 
09.07.2018 10:52 Общество

Милиция задержала поджигателя машин в Заводском районе Минске

Минск, 9 июля. Сотрудники уголовного розыска Заводского РУВД Минска задержали 38-летнего неработающего мужчину, который в ночь на 7 июля поджог три машины, сообщила официальный представитель Заводского РУВД Минска Ольга Стрельчёнок.

Она напомнила, что сообщение о возгорании трех машин во дворе жилых домов по улице Омельянюка поступило 7 июля в 5.45. "Также на стоянке были разбросаны куриные тушки, свиные уши и языки, денежные купюры номиналом пять долларов США, разлиты две банки краски красного цвета. Под каждым поврежденным автомобилем были обнаружены канистры с горючей жидкостью. Стоит отметить, что одна канистра находилась под еще одним автомобилем, но она не воспламенилась", — сказала Стрельчёнок.

Мотивы произошедшего устанавливаются.

Заводской районный отдел Следственного комитета в отношении задержанного по факту поджога машин возбудил дело по ч. 3 ст. 218 УК Республики Беларусь ("Умышленное уничтожение либо повреждение имущества"). Санкция указанной части статьи предусматривает лишение свободы от семи до двенадцати лет.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Марина Носова, БелаПАН.

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