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Дата распечатки: 09.07.2018 13:24
 
09.07.2018 11:37 Экономика

Ведущие белорусские промышленные предприятия участвуют в выставке "Иннопром-2018" в Екатеринбурге

Минск, 9 июля. Национальная экспозиция Республики Беларусь представлена на 9-й международной промышленной выставке "Иннопром-2018", которая открылась 9 июля в Екатеринбурге (РФ). 

Как сообщает пресс-служба Национального центра маркетинга МИД, в составе белорусской делегации — министр промышленности Виталий Вовк, заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, генеральный директор РУП "Минскэнерго" Александр Мороз, другие официальные лица.

На национальной экспозиции представлены Государственный комитет по науке и технологиям, управляющие компании холдингов ОАО "МАЗ", "БМЗ", "Интеграл", "БАТЭ", "Красный борец", "Гомельский завод станочных узлов", "Белтапаз", "Минский подшипниковый завод", "Оптик", "Гомсельмаш", "Станкостроительный завод им. С.М.Кирова" и другие предприятия.

Посетителям "Иннопрома-2018" продемонстрированы продукция и разработки белорусских производителей в сфере машиностроения, металлообработки, технологий энергетики, индустриальной автоматизации, станкостроения.

Площадь белорусской экспозиции составит 165 кв. м внутри павильона, а также 81 кв. м открытой площади для наглядной демонстрации полноразмерных образцов промышленной продукции белорусского производства.

Крупнейшая в России международная универсальная промышленная выставка продлится по 12 июля.

Общая площадь выставки "Иннопром" составляет 50 тыс. кв. м. В 2017 году в выставке приняли участие более 600 компаний из 20 стран мира, 95 государств направили свои торгово-промышленные делегации. Национальные экспозиции в 2018 году также представляют Германия, Италия, Словакия, Швейцария, Япония и другие. Страна-партнер "Иннопрома-2018" — Республика Корея. Ежегодно мероприятие организуется Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области.

Марина Носова, БелаПАН.

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Понедельник, 09 Июль 2018, 13:24
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