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Дата распечатки: 09.07.2018 13:24
 
09.07.2018 12:57 Общество

Закончено дело о ДТП с двумя погибшими в свадебном кортеже

Минск, 9 июля. В управлении Следственного комитета по Минской области окончено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии с двумя погибшими 29 апреля.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Татьяна Белоног, 24-летний водитель "БМВ" двигался по 8-му километру автодороги Челонец — Гоцк в Солигорском районе в составе свадебного кортежа. Для совершения обгона колонны из пяти транспортных средств выехал на встречную полосу со скоростью не менее 81,3 км/ч. После их опережения при перестроении в правую полосу не учел интенсивность движения и, приблизившись на небезопасное расстояние к двигавшемуся в попутном направлении со скоростью около 20 км/ч трактору "Фендт 930", столкнулся с ним.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина и женщина (1994 и 1993 года рождения соответственно) — пассажиры легкового автомобиля — погибли на месте.

В рамках расследования допрошены свидетели, очевидцы, проведены следственные эксперименты, получены результаты исследований, производство которых осуществлялось экспертами Государственного комитета судебных экспертиз для установления скорости движения транспортных средств, их технических неисправностей и иных обстоятельств.

Установлено, что нарушение водителем "БМВ" требований пунктов правил дорожного движения находится в прямой причинной связи с дорожно-транспортным происшествием и наступившими тяжкими последствиями.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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