В Жабинковском районе под колесо грузовика попала шестилетняя девочка на велосипеде

Минск, 9 июля. В Жабинковском районе Брестской области под колесо грузовика попала шестилетняя девочка на велосипеде, сообщает Госавтоинспекция региона.



Авария произошла в воскресенье 8 июля в 11.30 на улице Луговой в деревне Матеевичи. Грузовым автомобилем МАЗ с прицепом управлял 57-летний водитель. Девочка на велосипеде двигалась по правому краю проезжей части дороги в попутном направлении. Она отвлеклась от управления велосипедом, закрыла глаза и вывернула руль в сторону движущегося грузовика, который совершал маневр обгона. В результате ребенок столкнулся с задним правым колесом прицепа и получил тяжелые травмы.

Девочка помещена в реанимационное отделение Брестской детской областной больницы. По факту ДТП проводится проверка.

