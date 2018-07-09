В Витебске прораб обвиняется в гибели рабочего

Минск, 9 июля. В Витебске завершено расследование уголовного дела о нарушении прорабом правил безопасности строительных работ.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, 22 декабря 2017 года на строительном объекте в областном центре производилась раскопка траншеи. Находясь на объекте, прораб не осуществил должный контроль за проведением данных работ и не обеспечил безопасность выполнения земляных работ путем устройства в траншее глубиной не менее трех метров откосов соответствующей крутизны. Кроме того, по указанию должностного лица грунт, извлеченный экскаватором из траншеи, складировался возле ее края, что не соответствовало проектной документации.



Около 11 часов в ходе выполнения работ повышенной опасности произошло обрушение грунта неукрепленных стенок траншеи. В результате полностью засыпало грунтом монтажника наружных трубопроводов, а второй рабочий оказался под грунтом наполовину. От полученных тяжких телесных повреждений 59-летний мужчина погиб на месте.



В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли документы, касающиеся производства строительных работ и охраны труда на объекте, где произошел несчастный случай, образцы грунта, зафиксировали обстановку места происшествия, в том числе отсутствие откосов, глубину траншеи.



В материалах уголовного дела имеется заключение специального расследования Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты, в котором выявлены нарушения действующего законодательства, состоящие в причинной следственной связи со смертью монтажника.



52-летнему прорабу предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 303 УК). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Для обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, гражданского иска, других имущественных взысканий на автомобиль обвиняемого наложен арест.