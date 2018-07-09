Задержан спортсмен, распространявший наркотики в Смолевичском районе

Минск, 9 июля. Оперативные сотрудники УВД Минского облисполкома задержали наркодилера. Им оказался спортсмен-пауэрлифтер.



Как сообщает УВД, управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома совместно с СОБРом выявили крупный канал поступления психотропного вещества в Беларусь, а также сеть распространения альфа-PVP на территории Смолевичского района.



В роли распространителя выступал 24-летний житель Минска. Он ввозил наркотик на территорию страны и закладывал его в Смолевичском районе. Курьеры забирали партии по 100 г, затем расфасовывали на более мелкие, которые через те же закладки поступали потребителям.



Основная сеть распространения располагалась на территории Смолевичского района, поэтому, как отмечают в УВД, потребителями, по всей видимости, являлись как жители райцентра, так и минчане.



По предварительной информации, промышлять незаконным бизнесом фигуранту удавалось на протяжении пяти месяцев.



Из незаконного оборота в ходе проведенной операции изъято около 800 г альфа-PVP. На территории Смолевичского района выявлено семь тайников.



Устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности задержанного. В его отношении возбуждено дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров).