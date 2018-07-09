На биржевых торгах белорусский рубль укрепился к доллару, ослаб — к евро и российскому рублю

Минск, 9 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 9 июля белорусский рубль укрепился к доллару, но ослаб к евро и российскому рублю.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0015 рубля (0,06%) и составил 2,3263 рубля.



Курс доллара снизился на 0,0030 рубля (0,15%) до 1,9772.



Курс российского рубля вырос на 0,0041 рубля (0,13%) и составил 3,1469 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 9 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,70% до 77,65 доллара за баррель. Фьючерсные контракты на нефть WTI торговались вблизи 74,17 доллара за баррель, что на 0,5% выше предыдущего закрытия.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, 9 июля снизился на 0,2878 рубля и составил 62,8338 рубля.