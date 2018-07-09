Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 09.07.2018 14:51
 
09.07.2018 13:50 Экономика, Финансы

На биржевых торгах белорусский рубль укрепился к доллару, ослаб — к евро и российскому рублю

Минск, 9 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 9 июля белорусский рубль укрепился к доллару, но ослаб к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0015 рубля (0,06%) и составил 2,3263 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0030 рубля (0,15%) до 1,9772.

Курс российского рубля вырос на 0,0041 рубля (0,13%) и составил 3,1469 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 9 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,70% до 77,65 доллара за баррель. Фьючерсные контракты на нефть WTI торговались вблизи 74,17 доллара за баррель, что на 0,5% выше предыдущего закрытия.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, 9 июля снизился на 0,2878 рубля и составил 62,8338 рубля.

Марина Носова, БелаПАН.

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