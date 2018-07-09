Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/09/964049/
Дата распечатки: 09.07.2018 16:31
 
09.07.2018 15:07 Экономика, Финансы

Витебские таможенники пресекли попытку перемещения незадекларированных предметов искусства на 73 тысячи рублей

Минск, 9 июля. Витебские таможенники пресекли попытку перемещения через пункт пропуска "Урбаны" на территорию Евразийского экономического союза дорогостоящих предметов искусства без сопроводительных документов, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Беларуси.

Партия современных постеров, фото разных размеров и мебели следовала через белорусско-латвийскую границу из Литвы. В ходе проведения проверки сотрудники таможни установили, что кроме заявленных в сопроводительных документах товаров в грузовом отсеке дополнительно ввозятся картины, объемные инсталляции из картона и фанеры, а также потолочные металлические световые приборы. 54 незаконно перемещаемых предмета были размещены в грузовом отсеке среди иного товара, затрудняющего их обнаружение.

Общая стоимость незадекларированных предметов искусства составила более 73 тысяч рублей.

Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Нарушителю грозит штраф до 30 базовых величин с конфискацией скрытого от таможенного органа товара или без конфискации по решению суда.
Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Понедельник, 09 Июль 2018, 16:31
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск