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Дата распечатки: 09.07.2018 16:32
 
09.07.2018 15:11 Спорт

Александра Саснович проиграла в 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира

Минск, 9 июля. Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-е место в рейтинге ВТА) проиграла в 1/8 финала женского одиночного разряда Уимблдона — одного из четырех турниров серии "Большого шлема". До этой стадии белоруска добралась впервые в карьере.

Саснович в двух сетах за 1 час 18 минут уступила 12-й ракетке мира Елене Остапенко из Латвии — 6:7 (4:7), 0:6.

В первом круге соревнований Саснович сенсационно победила седьмую ракетку мира Петру Квитову из Чехии — 6:4, 4:6, 6:0, в 1/32 финала — американку Тейлор Таунсенд (73) — 6:0, 6:4, в 1/16 финала — выступающую за Австралию уроженку Москвы Дарью Гаврилову (25) — 6:3, 6:1.

Саснович была последней представительницей Беларуси в женском одиночном разряде на Уимблдонском турнире. Помимо нее в основной сетке стартовали Арина Соболенко (32), Вера Лапко (82) и Виктория Азаренко (87). Соболенко выбыла в первом круге, Азаренко и Лапко — во втором.
Александр Ванкович, БелаПАН.

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