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Дата распечатки: 09.07.2018 18:00
 
09.07.2018 16:15 Общество

В Минске загорелся трамвай

Минск, 9 июля. В минском трамвае 9 июля произошло возгорание.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко, инцидент произошел на трамвайной остановке напротив дома № 1 на проспекте Машерова.

"Сообщение поступило в 15.20, спасатели ликвидировали пожар в 15.25. По предварительным данным, возгорание произошло во время остановки на крыше трамвая возле токоприемника. Водитель быстро сориентировалась и эвакуировала пассажиров. Была вызвана скорая помощь, но она никому не понадобилась, никто не пострадал", — рассказала Мельченко.

Причина возгорания устанавливается.
Марина Носова, БелаПАН.

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