В Минске загорелся трамвай

Минск, 9 июля. В минском трамвае 9 июля произошло возгорание.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко, инцидент произошел на трамвайной остановке напротив дома № 1 на проспекте Машерова.



"Сообщение поступило в 15.20, спасатели ликвидировали пожар в 15.25. По предварительным данным, возгорание произошло во время остановки на крыше трамвая возле токоприемника. Водитель быстро сориентировалась и эвакуировала пассажиров. Была вызвана скорая помощь, но она никому не понадобилась, никто не пострадал", — рассказала Мельченко.



Причина возгорания устанавливается.