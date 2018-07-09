Председатель Совета Республики Мясникович примет участие в инаугурации президента Турции

Минск, 9 июля. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович примет участие в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



Как сообщает посольство Беларуси в Турции, церемония состоится 9 июля в 18.00 по местному времени (совпадает с минским). Участие в ней примут делегации из стран СНГ, Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. По предварительной информации, ожидается участие 25 президентов, пяти спикеров парламентов, 10 премьер-министров.



Эрдоган принесет присягу и сделает свое первое заявление перед высокопоставленными иностранными гостями, представителями дипломатических миссий, депутатами, известными деятелями бизнеса, культуры и спорта Турции, а также представителями прессы.



В рамках официальной программы визита в Турцию Мясникович встретился с исполняющим обязанности спикера парламента Исмаилом Кахраманом. Были обсуждены вопросы организации визита нового спикера парламента Турции (должен быть избран 13 июля) в Беларусь, взаимного признания дипломов о высшем образовании и создания групп дружбы в парламентах двух стран.



Программа пребывания Мясниковича предусматривает также двусторонние встречи с членами правительства Турции и руководителями зарубежных делегаций.