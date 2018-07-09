Дапкюнас: Беларусь поддерживает обсуждение путей повышения эффективности Совета безопасности ООН, но настаивает на взвешенном подходе к реформе

Минск, 9 июля. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас обсудил вопросы активизации двустороннего сотрудничества со специальным посланником МИД Японии Сэити Кондой. Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, встреча состоялась 9 июля в Минске.



"Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений, активизации белорусско-японских межгосударственных контактов, дальнейшего развития инфраструктуры дипломатического взаимодействия и углубления сотрудничества между двумя странами в многосторонних организациях", — говорится в сообщении.



Конда затронул вопрос реформирования Совета безопасности ООН в контексте идеи формализации переговорного процесса о его реформе на основе предложенного группой стран проекта многостороннего документа и немедленного начала переговоров по этому вопросу в ООН в Нью-Йорке.



В ответ Дапкюнас отметил, что Беларусь поддерживает обсуждение путей повышения эффективности и представительности Совета безопасности ООН, но настаивает при этом на взвешенном, постепенном и консенсусном подходе к вопросам реформы. Дапкюнас подчеркнул, что принципиальным условием успешных переговоров о реформе Совета безопасности ООН является укрепление атмосферы доброжелательности и доверия между государствами — членами ООН.



Замминистра иностранных дел Беларуси выразил мнение, что соответствующие шаги и инициативы отдельных государств и групп государств, возможно, необязательно привязанные к вопросам реформы Совета безопасности ООН, по уменьшению международной напряженности и преодолению глобального кризиса доверия могли бы стать критическим фактором успеха в процессе реформы. Дапкюнас считает, что пока достаточный фундамент доверия и взаимопонимания в полной мере не создан, даже самые привлекательные организационные шаги не смогут сделать более эффективным главный орган ООН, призванный решать вопросы международного мира и безопасности.