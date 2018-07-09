Матюшевский: Сербия для Беларуси — важный торгово-экономический партнер и опорная точка на Балканах

Минск, 9 июля. "Сербия для Беларуси — важный торгово-экономический партнер и опорная точка на Балканах", — заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский на встрече с председателем правительства Сербии Аной Брнабич. Переговоры состоялись в рамках саммита глав правительств Центральной и Восточной Европы и Китая в формате "16+1" 6—7 июля в Софии, куда Беларусь приглашена в статусе наблюдателя.



Как сообщила пресс-служба белорусского правительства, в ходе встречи Матюшевский отметил, что между Беларусью и Сербией "сложились искренние и дружеские отношения, проверенные делом и временем". "Диалог между правительствами наших стран достаточно интенсивен и результативен благодаря состоявшимся встречам президентов Беларуси и Сербии и глав правительств двух стран", — подчеркнул первый вице-премьер.



По его словам, за девять лет в рамках режима свободной торговли товарооборот Беларуси и Сербии увеличился примерно в 4,5 раза и достиг в 2017 году почти 240 млн долларов США. "Потенциал наших экономик позволяет выйти на более высокий уровень торгово-экономического взаимодействия. Президентами Беларуси и Сербии в 2015 году поставлена задача увеличить двусторонний товарооборот до 500 млн долларов США. Полагаю, что именно эта цифра объективно является реальной минимальной планкой для взаимной торговли на ближайшие годы", — сказал Матюшевский.



Он напомнил, что в январе 2017 года была подписана дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Сербией на 2017—2018 годы. "Реализация дорожной карты должна создать благоприятные условия для максимально полного использования потенциала белорусско-сербского сотрудничества. Для этого от торговли мы предлагаем переходить к углубленному инвестиционному и научно-техническому сотрудничеству. Важно уже сейчас включиться в активную работу по развитию кооперационных связей и созданию совместных производств", — сказал Матюшевский.



В качестве положительных примеров сотрудничества он назвал работу в Сербии сборочных производств белорусских тракторов и автобусов, реализацию проекта по совместному производству для МВД Сербии пожарных машин на базе шасси "МАЗ". Заинтересована Беларусь в создании в Сербии сборочных производств комбайнов и других сельскохозяйственных машин, дорожно-строительной и коммунальной техники.



Матюшевский выразил уверенность, что "совместными усилиями всестороннее сотрудничество наполнится еще более глубоким содержанием и долгосрочной перспективой".

Во время визита Матюшевский посетил выставку достижений сотрудничества государств Центральной и Восточной Европы с КНР и бизнес-форум стран — участниц формата сотрудничества "16+1". Кроме того, он встретился с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и его заместителем Валерием Симеоновым.

