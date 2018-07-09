Белорусскоязычный Университет имени Нила Гилевича с сентября начнет проводить подготовительные курсы

Минск, 9 июля. Частный белорусскоязычный Университет имени Нила Гилевича в сентябре начнет проводить подготовительные курсы для учащихся старших классов и студентов, а также всех тех, кто хочет усовершенствовать свои знания и подготовиться к централизованному тестированию и поступлению в вузы. Курсы будут организованы по истории Беларуси, математике, физике, химии, белорусскому, английскому, немецкому и (при наличии спроса) французскому языкам.



Преподаватели курсов, сообщает пресс-служба вуза, имеют богатый опыт работы в школах, лицеях и университетах. Занятия на курсах продолжительностью три месяца будут организованы два раза в неделю по три часа в день, продолжительностью шесть месяцев — раз в неделю (по субботам) также по три часа. Количество учащихся в каждой группе не более 10—12 человек.



Каждый курс включает три предмета на выбор учащегося в любой комбинации. Стоимость — 200 рублей.



Чтобы записаться на курсы, необходимо до 26 августа заполнить и отправить заявление на электронный адрес университета nhuniversitet@gmail.com с пометкой "Заявка на курсы" или почтовый адрес офиса ОО "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны": 220034, Минск, ул. Румянцева, 13 . К заявлению необходимо приложить скан или копию оплаты курсов. Деньги следует перечислить на счет частного учреждения образования "Университет имени Нила Гилевича" BY49BLBB30150193050167001001 BIC BLBBBY2X в ОАО "Белинвестбанк" с пометкой "Плата за курсы".



Соглашения с теми, кто пришлет заявление и копию об оплате, будут заключены на организационных встречах (собеседованиях), которые пройдут с 27 по 30 августа в офисе ТБМ с 17 до 19 часов. Для подписания договора необходимо принести паспорт и квитанцию об оплате курсов.



К созданию частного белорусскоязычного вуза ТБМ приступило в прошлом году. В конце сентября Мингорисполком зарегистрировал университет как структурное подразделение ТБМ и выделил помещение под офис будущего учебного заведения, однако после этого столичные власти долгое время отказывались регистрировать название вуза. После полутора десятков неудачных попыток частный вуз зарегистрировали под названием "Университет имени Нила Гилевича". Вскоре после этого был зарегистрирован устав университета.



Согласно уставу обучение студентов в перспективе будет вестись по 56 специальностям. Для начала учредители вуза попробуют получить лицензию на обучение студентов по 6—10 наиболее актуальным специальностям. Необходимые для этого документы планируется подать в Министерство образования в течение лета.



Почетный председатель ТБМ и исполняющий обязанности ректора Университета имени Нила Гилевича историк Олег Трусов ранее сообщил БелаПАН, что на функционирование университета необходимо от 1 млн долларов на первых порах работы до 7-8 млн долларов в год, когда начнется обучение по всем заявленным специальностям. Основную часть средств учредители вуза рассчитывают получить от белорусских и зарубежных спонсоров, через различные международные образовательные программы, проекты Восточного партнерства ЕС.