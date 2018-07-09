Минск, 9 июля. Уставной фонд ОАО "Банк развития Республики Беларусь" увеличен на 245 млн рублей. Соответствующий указ № 272 Александр Лукашенко подписал 9 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Уставной фонд увеличен за счет остатков средств республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января 2018 года. Из них 200 млн рублей будут направлены в качестве денежного вклада в уставной фонд ОАО "Промагролизинг".

Согласно информации банка, на 1 июня 2018 года уставной фонд составлял 1 млрд 255,6 млн рублей.

Банк развития — специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с указом президента Беларуси от 21 июня 2011 года № 261. Учредителями выступили Совет министров и Национальный банк Беларуси. Банк образован в форме юридического лица и не является классической кредитно-финансовой организацией в определении, установленном Банковским кодексом.

Создание Банка развития велось в тесном сотрудничестве с международными финансовыми организациями, в частности Международным валютным фондом и Всемирным банком, и основывается на анализе международной практики работы аналогичных институтов.

Главной целью деятельности Банка развития является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.

