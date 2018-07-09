Результатом временного соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС может стать двукратное увеличение белорусского экспорта в эту страну

Минск, 9 июля. По прогнозам экспертов, результатом заключения временного соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном может стать двукратный рост экспорта из Беларуси в эту страну. Об этом, как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии, заявила член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина 9 июля в Минске на ежегодном семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси.



"Убеждена, что Республика Беларусь, за счет высокой степени интеграции своей торговли в ЕАЭС, может получить максимальные выгоды от заключения торгово-экономических соглашений, — сказала Никишина. — Результаты моделирования прогнозируют для Республики Беларусь один из самых высоких темпов роста экспорта среди государств — членов ЕАЭС. По итогам заключения временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Исламской Республикой Иран, увеличение экспорта может составить 101,13%".



Никишина также проинформировала участников семинара о ситуации с развитием и реализацией внешнеторгового регулирования ЕАЭС, в том числе в сферах таможенного тарифного и нетарифного регулирования, маркировки товаров, применения специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер, установления преференциальных и льготных торговых режимов в отношении третьих стран и взаимодействия с международными организациями.



Временное соглашение о зоне свободной торговли Иран и ЕАЭС подписали 17 мая 2018 года.