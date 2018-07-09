Парламентская делегация Беларуси 9 июля приняла участие в заседаниях общих комитетов ПА ОБСЕ в Берлине

Минск, 9 июля. Парламентская делегация Беларуси 9 июля в ходе 27-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в Берлине приняла участие в работе общих комитетов ассамблеи по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам.



Вниманию парламентариев, сообщает пресс-служба Палаты представителей, были предложены три резолюции общих комитетов ПА ОБСЕ, а также ряд дополнительных резолюций, которые касаются вопросов борьбы с торговлей людьми, предотвращения терроризма, усиления освещения деятельности ПА ОБСЕ в национальных парламентах государств-участников, укрепления подхода ОБСЕ к поддержке государственного управления и реформ в государствах-участниках и государствах-партнерах, продвижения взаимосвязанности в регионе ОБСЕ посредством развития транспортных связей и коридоров, взаимосвязанности и сопряженности интеграционных процессов в регионе ОБСЕ, ответных мер реагирования на демографические проблемы.



Белорусские парламентарии представили ряд поправок к проектам резолюций общих комитетов, большинство которых были поддержаны членами ассамблеи и включены в резолюции общих комитетов ПА ОБСЕ.



На заседании общего комитета ПА ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам представитель комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рахманов в своем выступлении заявил о том, что международные усилия по продвижению и защите прав и свобод человека должны быть направлены на укрепление национальных усилий государств по выполнению ими соответствующих обязательств без политизации прав человека и основываться на принципах беспристрастности и взаимного уважения.



В рамках сессии белорусские парламентарии также провели встречи с руководителями и членами делегаций России, Азербайджана, Швейцарии, Узбекистана, Казахстана, Австрии, Германии, Армении и других государств — участников ОБСЕ, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы межпарламентского взаимодействия на площадке Парламентской ассамблеи.



Сессия ПА ОБСЕ в Берлине проходит с 7 по 11 июля.