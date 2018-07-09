Минск, 9 июля. Вопрос об организации прямого железнодорожного сообщения между Витебском и Смоленском планируется вынести на обсуждение союзного Совмина. Речь об этом шла на встрече министра транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолия Сивака и губернатора Смоленской области Алексея Островского. Подробную информацию о встрече, которая состоялась 6 июля, сегодня опубликовала пресс-служба администрации Смоленской области.



Сивак и Островский обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия в промышленной, сельскохозяйственной, строительной и транспортной сферах, в том числе организацию железнодорожного сообщения между Витебском и Смоленском и расширение возможностей международного аэропорта Витебск для организации полетов белорусских авиакомпаний на курорты Краснодарского края и в другие города России.



"Я уже давал команду своим коллегам, чтобы они проработали формат железнодорожного движения, допустим, Витебск — Смоленск с одной остановкой на границе. Видим, что это может быть востребовано не только в части доставки людей в аэропорт, трудовой миграции, но и в других вопросах", — приводит слова Сивака пресс-служба.



В свою очередь Островский отметил, что для жителей Смоленской области "вопросы приграничного железнодорожного сообщения крайне актуальны". "И я предлагаю, чтобы по результатам этой встречи мы совместно — вы по той вертикали, которая определена у вас в республике, я, в свою очередь, могу сделать это как глава региона самостоятельно — вышли на Григория Алексеевича Рапоту (государственный секретарь Союзного государства. — БелаПАН.) с предложением включить данный вопрос в межгосударственную повестку ближайшего заседания на высшем уровне — глав государств или, как минимум, на уровне глав правительств", — сказал он.



Островский подчеркнул, что для организации железнодорожного сообщения "нужно решить целый комплекс как финансовых, так и технических вопросов".



Он также обратил внимание на проблему продажи билетов на поезда, следующие из Беларуси в Россию для граждан третьих стран. "Не могу не затронуть еще один достаточно болезненный вопрос, причем, я уверен, как для белоруской стороны, так и для российской, — сказал российский губернатор. — К нам на территорию региона ежесуточно прибывают порядка 12—13 составов, которые формируются в Беларуси. Это от 3,5 до 4 тысяч пассажиров. К огромному сожалению, граждане третьих стран не могут приобрести билеты на эти поезда. Мы вынуждены всех возвращать обратно, поскольку международный пункт пропуска отсутствует".



Островский подчеркнул, что граждане третьих стран могут попасть на территорию России только через международные пункты пропуска, которых нет на белорусско-российской границе. "Люди несут определенные финансовые потери, высказывают свое недовольство, теряют массу времени. Как следствие, это негативно влияет и на имидж Белорусской железной дороги, и на имидж Смоленской области. Мне кажется, мы равнозначно заинтересованы в урегулировании данной проблемы", — отметил он.



Что касается организации авиаперевозок из аэропорта Витебск в города России, то Сивак сообщил, что одним из наиболее востребованных направлений является Калининград — Витебск. При этом из 1,3 тысячи пассажиров, воспользовавшихся данным рейсом, порядка 600 — жители Смоленской области. По словам Сивака, в настоящее время одна из российских авиакомпаний разрабатывает единый маршрут Санкт-Петербург — Витебск — Сочи.