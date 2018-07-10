На открытом чемпионате Англии по теннису Азаренко вышла в третий круг смешанного разряда

Минск, 10 июля. Виктория Азаренко (423-е место в парном рейтинге ВТА) и британец Джейми Маррей (13-е место в парном рейтинге АТП) вышли в третий круг смешанного разряда на открытом чемпионате Англии по теннису.



В 1/32 финала они победили чехов Лючию Градецку (48) и Романа Йебавы (67) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, а в 1/16 финала были сильнее "посеянных" под седьмым номером Анны-Лены Грёнефельд (Германия, 18) и Роберта Фараха (Колумбия, 16) — 7:6 (8:6), 6:7 (6:8), 7:5 (продолжительность матча 2 часа 41 минута).



За выход в четвертьфинал Азаренко и Маррей будут соперничать с голландцем Матве Мидделькоопом (31) и шведкой Йоханной Ларсен (24), имеющим 12-й номер «посева».



Максим Мирный (35) и Квета Пешке из Чехии (21) в первом круге как 13-е «сеяные» были свободны, а во втором уступили Джею Кларку (249) и Хэрриет Дарт (154) из Великобритании — 2:6, 6:4, 4:6.



Как уже сообщалось, в 1/8 финала женского одиночного разряда Александра Саснович (50) проиграла Елене Остапенко из Латвии (12) — 6:7 (4:7), 0:6.