Более 40% матчей первого круга в высшей лиге футбольного чемпионата завершилось со счетом 1:0 и 0:0

Минск, 10 июля. В высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси завершился первый круг.



Результаты матчей 15-го тура (6—9 июля): БАТЭ — "Торпедо-БелАЗ" — 2:1 (Скавыш, 58, Волков, 90+5 — В.Климови, 16), "Минск" — "Шахтер" — 0:0, "Динамо" Мн — "Торпедо" — 1:0 (Хващинский, 80), "Динамо" Бр — "Неман" — 1:0 (Осучукву, 48), "Слуцк" — "Городея" — 1:0 (Думбия, 4), "Смолевичи" — "Луч" — 1:1 (Федянин, 14 — Каплунов, 90+2), "Витебск" — "Гомель" — 1:0 (Вергейчик, 17, с пенальти), "Днепр" — "Ислочь" — 0:0.



В туре забито 9 мячей (хозяевами — 7, гостями — 2). Это повторение антирекорда результативности, зафиксированного в 3-м и 6-м турах. С начала чемпионата забит 231 мяч (127 и 104). Средняя результативность в туре составила 2,63 гола за игру (с начала чемпионата — 1,93). Хозяева одержали 5 побед (всего — 48), 3 матча свели вничью (36) и ни одного не проиграли (36). Зафиксировано 15 вариантов счета: 1:0 (35 раз; 29%), 2:0 (19), 2:1, 1:1 (по 17), 0:0 (16), 3:1 (4), 3:0 (3), 2:2 (2), 6:1, 6:0, 5:2, 5:0, 4:0, 3:3 и 3:2 (по 1). Со счетом 1:0 и 0:0 завершилось 42,5% матчей (51).



Положение команд: БАТЭ — 38 очков (разница мячей 25-8), "Динамо" Мн — 34 (20-7), "Витебск" — 31 (20-9), "Шахтер" — 29 (16-5), "Слуцк" — 27 (18-10), "Динамо" Бр — 25 (27-17), "Неман" — 25 (16-13), "Торпедо-БелАЗ" — 24 (15-11), "Ислочь" — 16 (8-13), "Смолевичи" — 14 (11-14), "Минск" — 12 (15-19), "Днепр" — 11 (8-19), "Торпедо" — 10 (6-19), "Луч" — 10 (11-25), "Гомель" — 10 (6-21), "Городея" — 8 (9-21).



Следующий тур пройдет 13—16 июля и 26 сентября: "Слуцк" — "Гомель", "Минск" — "Луч", "Смолевичи" — БАТЭ, "Витебск" — "Неман", "Днепр" — "Городея", "Динамо" Бр — "Шахтер", "Торпедо" — "Ислочь", "Торпедо-БелАЗ" — "Динамо" Мн (этот матч перенесен на осень из-за участия столичного клуба в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы).