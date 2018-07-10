Лукашенко выразил соболезнования Эрдогану в связи с многочисленными жертвами железнодорожной аварии в Турции

Минск, 10 июля. Александр Лукашенко "от имени белорусского народа и себя лично" выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате железнодорожной аварии в провинции Текирдаг.



"Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с чувством большой печали узнали о многочисленных жертвах в результате происшествия", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского руководителя.



Лукашенко "пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим, а также передал слова поддержки президенту Турции и всему турецкому народу".



8 июля в результате проседания железнодорожного полотна поезд сообщением Капыкуле — Стамбул перевернулся. Погибло 24 человека, травмы получило около 200.