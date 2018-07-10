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Дата распечатки: 10.07.2018 08:17
 
10.07.2018 07:01 Общество

Лукашенко выразил соболезнования Эрдогану в связи с многочисленными жертвами железнодорожной аварии в Турции

Минск, 10 июля. Александр Лукашенко "от имени белорусского народа и себя лично" выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате железнодорожной аварии в провинции Текирдаг.

"Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с чувством большой печали узнали о многочисленных жертвах в результате происшествия", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского руководителя.

Лукашенко "пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим, а также передал слова поддержки президенту Турции и всему турецкому народу".

8 июля в результате проседания железнодорожного полотна поезд сообщением Капыкуле — Стамбул перевернулся. Погибло 24 человека, травмы получило около 200.
БелаПАН.

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