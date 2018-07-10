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Дата распечатки: 10.07.2018 09:37
 
10.07.2018 08:11 Общество

Возле Верхнедвинска нашли двух заблудившихся в лесу детей

Минск, 10 июля. В лесном массиве возле Верхнедвинска нашли двух заблудившихся детей.

Информация об исчезновении детей 2002 и 2004 годов рождения поступила 9 июля в 13.10. Для поисковых работ были задействованы силы МВД и МЧС. В 16.50 пропавших обнаружили, в медицинской помощи дети не нуждались, сообщает Витебское областное управление МЧС.
БелаПАН.

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