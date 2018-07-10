Возле Верхнедвинска нашли двух заблудившихся в лесу детей

Минск, 10 июля. В лесном массиве возле Верхнедвинска нашли двух заблудившихся детей.



Информация об исчезновении детей 2002 и 2004 годов рождения поступила 9 июля в 13.10. Для поисковых работ были задействованы силы МВД и МЧС. В 16.50 пропавших обнаружили, в медицинской помощи дети не нуждались, сообщает Витебское областное управление МЧС.