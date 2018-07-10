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Дата распечатки: 10.07.2018 11:24
 
10.07.2018 09:54 Общество, Экономика

В Борисове произошел пожар в цеху по производству ватина

Минск, 10 июля. 96 рулонов ватина сгорело в результате пожара в цеху на улице Демина в Борисове, сообщило Минское областное управление МЧС. Кроме того, уничтожено 10 тонн сырья (ветошь), повреждено оборудование.

ЧП произошло вечером 9 июля. Для ликвидации возгорания было направлено девять единиц аварийно-спасательной техники и погрузчик. На момент пожара в здании людей не было. Причина пожара устанавливается.
БелаПАН.

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