В Борисове произошел пожар в цеху по производству ватина

Минск, 10 июля. 96 рулонов ватина сгорело в результате пожара в цеху на улице Демина в Борисове, сообщило Минское областное управление МЧС. Кроме того, уничтожено 10 тонн сырья (ветошь), повреждено оборудование.



ЧП произошло вечером 9 июля. Для ликвидации возгорания было направлено девять единиц аварийно-спасательной техники и погрузчик. На момент пожара в здании людей не было. Причина пожара устанавливается.