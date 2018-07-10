10.07.2018 10:16 Спорт
Марадона даст в Бресте пресс-конференцию и посетит матч местного "Динамо" с солигорским "Шахтером"
Минск, 10 июля. Футбольный клуб "Динамо" (Брест) опубликовал программу пребывания в городе 16 июля председателя правления Диего Марадоны.
В 15.00 ожидается прилет знаменитого в прошлом аргентинского футболиста в аэропорт Брест (деревня Тельмы, Брестский район). На 18.00 запланирована пресс-конференция Марадоны в гостинице "Эрмитаж". Затем он посетит матч чемпионата Беларуси "Динамо" (Брест) — "Шахтер" (Солигорск), начало в 20.45.
Для аккредитации на пресс-конференцию журналистам необходимо заполнить специальную форму.
О подписании трехлетнего контракта с 57-летним Марадоной брестский клуб объявил 15 мая. Ожидается, что он будет заниматься вопросами стратегического развития, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.
В 15.00 ожидается прилет знаменитого в прошлом аргентинского футболиста в аэропорт Брест (деревня Тельмы, Брестский район). На 18.00 запланирована пресс-конференция Марадоны в гостинице "Эрмитаж". Затем он посетит матч чемпионата Беларуси "Динамо" (Брест) — "Шахтер" (Солигорск), начало в 20.45.
Для аккредитации на пресс-конференцию журналистам необходимо заполнить специальную форму.
О подписании трехлетнего контракта с 57-летним Марадоной брестский клуб объявил 15 мая. Ожидается, что он будет заниматься вопросами стратегического развития, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.