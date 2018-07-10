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Дата распечатки: 10.07.2018 11:24
 
10.07.2018 11:01 Общество

В Минске начался суд над журналистом Дмитрием Галко

Минск, 10 июля. В суде Советского района Минска 10 июля начались слушания дела журналиста Дмитрия Галко. Он обвиняется в насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 Уголовного кодекса).
Процесс ведет судья Александр Якунчихин.

Обвинение связано с событиями 25 ноября 2017 года. В тот день сын Галко праздновал 15-летие с друзьями в квартире в Минске. Спустя несколько часов в дверь позвонил участковый. Он сообщил, что прибыл на шум, и попросил документы. Как утверждает Галко, милиционер, а также сопровождавшие его мужчина и женщина в гражданском буквально ворвались в квартиру, участковый пытался фотографировать происходящее на телефон. Завязалась потасовка, затем, по словам журналиста, в квартиру ворвалась группа захвата.

Двое молодых людей, пришедших на день рождения, получили травмы, убегая от милиционеров через балкон. Дмитрия Галко, его сына и еще нескольких подростков доставили в отделение милиции. Позже выяснилось, что часть подростков были в нетрезвом состоянии. На следующий день молодых людей отпустили домой, а Дмитрия Галко доставили в Центр изоляции правонарушителей. 27 ноября его осудили за мелкое хулиганство и оштрафовали.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома БелаПАН сообщили, что во время инцидента 25 ноября "была попытка нанести удары сотруднику в область головы". "Некоторые достигли своей цели. Плюс разбили телефон и хватали за форменное обмундирование", — утверждали в милиции.

В декабре в отношении Дмитрия Галко возбудили уголовное дело, после чего он вместе с сыном уехал в Украину. Когда в апреле журналист вернулся в Беларусь, чтобы решить некоторые дела, его задержали и заключили под стражу.

Белорусские политики и общественные активисты создали комитет по освобождению политзаключенных. Они расценивают уголовное преследование Галко как "однозначный посыл власти гражданскому обществу, направленный на запугивание общества, подавление его воли к сопротивлению насильственным действиям и предотвращение мирных протестных акций".

Последние несколько лет Дмитрий Галко сотрудничал с негосударственной газетой "Новы час".

Максимальное наказание по статье 364 УК, по которой обвиняется журналист, — шесть лет лишения свободы.
Александр Ярошевич, БелаПАН.

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