В деле Гомельского завода литья и нормалей появился новый фигурант

Минск, 10 июля. Управление Следственного комитета по Гомельской области обнародовало новые подробности дела о коррупции на Гомельском заводе литья и нормалей.



По информации следствия, заместитель генерального директора ОАО "ГЗЛиН" совместно с начальником отдела организовали закупку комплектующих у одного из постоянных поставщиков для нужд завода. За благоприятное решение вопроса, входящего в их компетенцию, генеральный директор предприятия-поставщика передал им в качестве взятки 1 млн российских рублей.



10 июля УСК по Гомельской области сообщило, что с поличным задержаны взяткополучатели и взяткодатель — генеральный директор совместного белорусско-российского предприятия 54-летний гражданин Беларуси. К задержанным применена мера пресечения в виде заключения по стражу, им предъявлено обвинение. Обвиняемые дают признательные показания, в содеянном раскаиваются.