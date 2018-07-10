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Дата распечатки: 10.07.2018 12:57
 
10.07.2018 11:17 Экономика, Общество

В деле Гомельского завода литья и нормалей появился новый фигурант

Минск, 10 июля. Управление Следственного комитета по Гомельской области обнародовало новые подробности дела о коррупции на Гомельском заводе литья и нормалей.

По информации следствия, заместитель генерального директора ОАО "ГЗЛиН" совместно с начальником отдела организовали закупку комплектующих у одного из постоянных поставщиков для нужд завода. За благоприятное решение вопроса, входящего в их компетенцию, генеральный директор предприятия-поставщика передал им в качестве взятки 1 млн российских рублей.

10 июля УСК по Гомельской области сообщило, что с поличным задержаны взяткополучатели и взяткодатель — генеральный директор совместного белорусско-российского предприятия 54-летний гражданин Беларуси. К задержанным применена мера пресечения в виде заключения по стражу, им предъявлено обвинение. Обвиняемые дают признательные показания, в содеянном раскаиваются.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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