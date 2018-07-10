Установлены обстоятельства ЧП в цирке-шапито в Заславле в прошлом году

Минск, 10 июля. Следователями управления Следственного комитета по Минской области установлены обстоятельства происшествия 7 сентября 2017 года в крытом шатре цирка-шапито "Цирк Сириус" в Заславле, сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Татьяна Белоног.



Перед представлением при рассадке зрителей обрушились конструкции зрительской трибуны. Травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Врачи диагностировали у 12-летнего мальчика перелом стопы, у 62-летней жительницы Минского района — перелом крестца. Согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим причинены менее тяжкие телесные повреждения по признаку длительности расстройства здоровья.



По делу проведены осмотры места происшествия, в том числе с привлечением криминалистической лаборатории, допрошены более ста свидетелей, потерпевшие, задействованные в проведении развлекательного мероприятия работники, должностные лица, исследованы изъятые вещественные доказательства, осмотрены документы организационного и технического характера, проведены экспертизы.



В ходе анализа собранных следствием данных обвинение предъявлено руководителю "Цирка Сириус" по ч. 1 ст. 338 УК (оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжких телесных повреждений).



Установлено, что обвиняемый, являясь одновременно учредителем и директором цирка, формально отнесся к своим должностным обязанностям. Использованная в концертной деятельности металлическая конструкция трибун изготовлена им на заказ по собственному эскизу с конструктивными дефектами, не была оборудована элементами, обеспечивающими ее безопасную эксплуатацию и устойчивость. Оборудование устанавливалось не прошедшими в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда лицами без соответствующей технической документации.



После монтажа надлежащая проверка устойчивости трибун, технического освидетельствования конструкции передвижного цирка не производились, надлежащего акта о допуске к работе цирка не составлялось. Наличие конструктивных дефектов, а также отсутствие стопорных болтов в опорных стойках рамных каркасов привело к тому, что некоторые связи конструкции трибун потеряли устойчивость и обрушились.



Кроме того, обвиняемый проводил цирковое представление 7 сентября без согласования с органами местной власти, имея разрешение только на проведение представлений 5 и 6 сентября 2017 года.



Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Свою вину он не признал.



Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.



В ходе расследования выявлен ряд нарушений в работе сотрудников органов местного управления по выполнению требований директивы президента № 1 от 11 марта 2004 года "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины".



Для недопущения в дальнейшем подобных нарушений, в том числе со стороны частных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, следствием инициирована разработка ведомственной либо совместной инструкции, определяющей дополнительные требования по обеспечению безопасности потребителей в рамках проведения культурно-зрелищных мероприятий, в том числе по безопасной эксплуатации трибун.