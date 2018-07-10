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Дата распечатки: 10.07.2018 12:57
 
10.07.2018 11:41 Общество

Водитель транспортного предприятия Гродно обвиняется в ДТП с гибелью человека

Минск, 10 июля. В Гродно завершено расследование уголовного дела о смертельном наезде на территории транспортного предприятия.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, ДТП произошло на территории филиала "Грузовой автомобильный парк № 2" ОАО "Гроднооблавтотранс" 8 мая около 17 часов. При въезде на территорию предприятия управлявший самосвалом "МАЗ-6516" 53-летний водитель совершил наезд на двигавшегося слева направо перед автомобилем 58-летнего механика, который от полученных телесных повреждений скончался на месте. Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения, документацию, регламентирующую вопросы охраны труда и техники безопасности, в т. ч. в сфере безопасности дорожного движения, допросили свидетелей, провели следственный эксперимент, иные следственные и процессуальные действия.

В ходе судебно-медицинской экспертизы специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области пришли к выводу, что механику были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте. В рамках автотехнической экспертизы установлено, что "МАЗ" находится в технически исправном состоянии.

Проанализировав совокупность полученной информации, следователи пришли к выводу, что водитель самосвала нарушил ряд требований ПДД. В частности перед началом движения не убедился, что его действия будут безопасны и не создадут препятствия для других участников дорожного движения. Он совершил наезд, имея возможность наблюдать двигавшегося слева направо вдоль передней части автомобиля пешехода в наружное зеркало переднего обзора.

С учетом всех обстоятельств обвиняемому инкриминировано нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК). Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, в момент наезда был трезв. К водителю применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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