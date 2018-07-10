Российская компания объявила о начале строительства крупного торгово-развлекательного комплекса возле автостанции Дружная

Минск, 10 июля. Российская компания Amtel Properties объявила о начале строительства торгово-развлекательного комплекса (ТРК) Minsk City Mall в центре белорусской столицы, возле автостанции Дружная.



Многофункциональный комплекс общей площадью 50 тысяч квадратных метров будет возведен на пересечении улиц Рабкоровская и Льва Толстого. Он расположится в границах строящейся транспортной развязки и хаба, объединяющего железнодорожный вокзал, скоростную линию до аэропорта, международную и межрегиональную автостанции, метро. Minsk City Mall частично расположится над новой станцией метро "Вокзальная", которая будет связана подземным переходом со станцией метро "Площадь Ленина".



В ТРК будет три этажа магазинов и объектов для развлечения всей семьей. В числе потенциальных арендаторов — продуктовый гипермаркет, магазин бытовой техники и электроники, магазин сегмента DIY ("сделай сам"), белорусские и международные бренды одежды, обуви, кожгалантереи, банковские отделения, магазины сотовой связи и парфюмерии, кафе и рестораны.



На верхнем этаже разместится шестизальный кинотеатр, детская игровая комната и фуд-корт. На подземных этажах будет парковка на 700 машино-мест.



Концепцию торгового центра разработала международная архитектурная компания Chapman Taylor.



"Minsk City Mall строится напротив нашего комплекса с отелем Hampton by Hilton и бизнес-центром, — сказал генеральный директор группы Amtel Даниэль Гупта. — Таким образом, ТРК будет логичным продолжением уже сложившейся инфраструктуры".



Права на земельный участок под строительство первого многофункционального центра в Минске Amtel Properties получила в 2012 году. Были построены трехзвездочная гостиница на 120 номеров под управлением международного оператора, офисный корпус, торговые зоны, рестораны и парковка. Общая площадь комплекса — около 13 тыс. кв. м. Объем инвестиций составил 15 млн долларов.



Amtel Properties работает в России и других странах СНГ. Портфель объектов и проектов компании превышает 1 млн кв. м. Amtel Properties принадлежит, в частности, технопарк "Орбита" и МФК "Орбита-2", гостиница Holiday Inn Moscow — Seligerskaya в Москве, загородный курорт Hilton Garden Inn Moscow New Riga и логистический комплекс Klin Logistics в Московской области, апарт-отель Citadines Freedom Square Tbilisi в Грузии, логистический комплекс класса А+ в Украине (Киевская область). Компании также принадлежат перспективные земельные участки в регионах России, Украины, Беларуси и Грузии. Партнерами Amtel Properties являются крупнейшие международные компании, включая Hilton, IHG, Ascott Group и City Developments Limited (Сингапур).