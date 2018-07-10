Лукашенко потребовал от властей Белыничского района немедленно заняться развитием региона

Минск, 10 июля. Александр Лукашенко во время посещения Белыничского района Могилевской области 10 июля потребовал от местных властей немедленно заняться развитием региона, сообщает пресс-служба президента.

"По Белыничскому району мы договорились: к концу 2020 года все должно быть сделано. Никакой бешеной помощи не будет", — подчеркнул Лукашенко.

Он заявил, что социально-экономические показатели в районе упали, за что жестко раскритиковал работу районной и областной власти, а также членов правительства, ответственных за область, сообщает пресс-служба.



По мнению Лукашенко, району необходимо ориентироваться на опыт колхоза "Родина", где создано успешное производство благодаря инновационным подходам к работе и хозяйственному отношению к делу.



Глава государства попросил председателя сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) Александра Лапотентова, который уже более 35 лет возглавляет колхоз, оказать содействие председателю райисполкома в развитии района и организации прибыльных производств.



"В чем-то мы поможем, но не рассчитывайте, что сюда кто-то что-то будет вваливать: у нас достаточно направлений, где мы вваливать должны и видеть будущее, перспективы", — предупредил Лукашенко.



Он вручил благодарность президента трудовому коллективу СПК "Колхоз "Родина" и подарил ему автомобиль Geely Atlas.



Этих наград труженики колхоза удостоены за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и достижение высоких производственных показателей, сообщает пресс-служба.



Лукашенко отметил, что "в мире нет труда более самоотверженного, чем труд аграриев". "Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящим землю, образно говоря — чувствующим биение ее сердца", — сказал Лукашенко.



Именно такие люди работают на одном из лучших предприятий страны — в колхозе "Родина", подчеркнул глава государства. "Особенно приятно отметить, что большая часть вашего коллектива — это молодые специалисты. Это самый наглядный показатель благополучия и перспективности предприятия", — считает он. Лукашенко отметил, что немалая заслуга в этом председателя СПК Александра Лапотентова. Получив образование в городах, молодые люди возвращаются в родной агрогородок. "Это говорит не только о высоком уровне условий труда и быта сельчан. Скорее, это отражение истинного патриотизма, и воспитывается он на личном примере родителей. В вашем случае на примере поколения, создавшего на этой земле красивый и уютный уголок, куда всегда хочется вернуться. Такой трудовой подвиг вдохновляет на новые свершения, ведь нельзя предать дело, начатое отцами", — заявил официальный лидер.

Он поблагодарил работников СПК за профессионализм и верность лучшим традициям земледелия, укрепление авторитета и престижа профессии агрария. "Своим трудом вы обеспечиваете не только устойчивое развитие вашего предприятия, но и продовольственную безопасность страны", — резюмировал глава государства.

Лукашенко обратил внимание, что опыт колхоза "Родина" по созданию "простых, но эффективных ферм" распространят не только на район, но и на всю страну.

