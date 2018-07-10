Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/10/964203/
Дата распечатки: 10.07.2018 14:44
 
10.07.2018 13:44 Общество

В Минском районе нетрезвый и без прав дед пытался отвезти внуков на озеро

Минск, 10 июля. 54-летний нарушитель ПДД оштрафован на 56 базовых величин и лишен права управления транспортными средствами на 36 месяцев.

Как сообщили в Госавтоинспекции Минского РУВД, сотрудниками ГАИ 8 июля на 60-м километре автодороги Заславль — Петришки — Радошковичи был остановлен "Форд-Орион" под управлением 54-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения. В машине кроме водителя ехали дети — трех, пяти и одиннадцати лет. Дед вез их без детских удерживающих устройств, не пристегнув ремнями безопасности.

По результатам освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (0,64 промилле).

В ходе разбирательства установлено, что мужчина управлял транспортным средством, не имея на это права, — в октябре 2017 года был лишен водительского удостоверения за употребление спиртных напитков после совершения ДТП и до прохождения проверки на предмет определения состояния алкогольного опьянения.

Водитель рассказал, что, находясь на даче в деревне Анусино, выпил два литра пива, после чего сел в свой автомобиль, чтобы отвезти внуков искупаться на карьер Хмелевские пруды.

Нетрезвый дед от управления транспортного средства отстранен, автомобиль доставлен на штрафстоянку.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 10 Июль 2018, 14:44
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск