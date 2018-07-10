В Минском районе нетрезвый и без прав дед пытался отвезти внуков на озеро

Минск, 10 июля. 54-летний нарушитель ПДД оштрафован на 56 базовых величин и лишен права управления транспортными средствами на 36 месяцев.



Как сообщили в Госавтоинспекции Минского РУВД, сотрудниками ГАИ 8 июля на 60-м километре автодороги Заславль — Петришки — Радошковичи был остановлен "Форд-Орион" под управлением 54-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения. В машине кроме водителя ехали дети — трех, пяти и одиннадцати лет. Дед вез их без детских удерживающих устройств, не пристегнув ремнями безопасности.



По результатам освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (0,64 промилле).



В ходе разбирательства установлено, что мужчина управлял транспортным средством, не имея на это права, — в октябре 2017 года был лишен водительского удостоверения за употребление спиртных напитков после совершения ДТП и до прохождения проверки на предмет определения состояния алкогольного опьянения.



Водитель рассказал, что, находясь на даче в деревне Анусино, выпил два литра пива, после чего сел в свой автомобиль, чтобы отвезти внуков искупаться на карьер Хмелевские пруды.



Нетрезвый дед от управления транспортного средства отстранен, автомобиль доставлен на штрафстоянку.