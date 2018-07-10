На биржевых торгах белорусский рубль укрепился к доллару и евро, ослабел — к российскому рублю

Минск, 10 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 10 июля белорусский рубль укрепился к доллару и евро, ослабел — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0105 рубля (0,45%) и составил 2,3158 рубля.

Курс доллара уменьшился на 0,0038 рубля (0,19%) до 1,9734.



Курс российского рубля вырос на 0,0120 рубля (0,38%) и составил 3,1589 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 10 июля стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,67% и составила 78,59 доллара за баррель. Цена августовских контрактов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,54% до 74,25 за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, 10 июля снизился на 0,3896 рубля и составил 62,4442 рубля.