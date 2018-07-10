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Дата распечатки: 10.07.2018 15:59
 
10.07.2018 15:06 Общество

Столичные следственные органы проводят проверку по факту выпадения из окна ребенка

Минск, 10 июля. В Минске следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия с участием малолетнего.

Как сообщил БелаПАН начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович, по имеющимся данным, 9 июля около 19 часов из окна квартиры на седьмом этаже дома по улице маршала Лосика в Минске выпал пятилетний мальчик. Мужчины, ставшие очевидцами нахождения ребенка на подоконнике, успели растянуть покрывало и поймать мальчика, однако оно при падении порвалось.

По данному факту Московским РОСК проводится проверка. Опрошены очевидцы, соседи, запрошены характеризующие сведения, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе осмотра места происшествия следователями с участием экспертов установлено, что окно в квартире дома-новостройки, в которую накануне переехала многодетная семья, дополнительными запирающими устройствами не оборудовано.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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