ЕЭК: Ограничения на ввоз в Россию белорусской молочной продукции не соответствуют праву Евразийского союза

Минск, 10 июля. Введение временных ограничений на ввоз в Россию с территории Беларуси отдельных видов молочной продукции "не соответствует праву ЕАЭС". Об этом заявлено на коллегии Евразийской экономической комиссии, которая 9 июля рассмотрела вопрос об ограничениях на поставки молочной продукции из Беларуси в Россию.



При этом подчеркивается, что Беларусь и РФ готовы к снятию ограничительных мер по поставкам молочной продукции.

"Для этого будет реализована соответствующая дорожная карта. В то же время, в случае сохранения Российской Федерацией не соответствующих праву союза ограничительных мер в отношении поставок белорусской молочной продукции, вопрос об уведомлении о необходимости исполнения положений договора о ЕАЭС в трехмесячный срок еще раз будет рассмотрен на заседании коллегии комиссии", — уточнили в ЕЭК.



Дорожная карта по процедуре снятия взаимных ограничительных мер в поставках молочной продукции на 2018 год между Беларусью и Россией подписана 9 июня. Кроме того, указанием Россельхознадзора от 22 июня отменены ограничения на поставки продукции со всей территории Беларуси. В настоящее время правом поставок обладают предприятия, включенные в дорожную карту и подтвердившие происхождение и наличие соответствующих объемов сырья, соответствие объемов производства, представившие обоснованные доказательства безопасности поставляемой продукции согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза.