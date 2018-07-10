В Беларуси завершается разработка радиолокационной станции обнаружения маловысотных и наземных объектов Х-диапазона

Минск, 10 июля. ОАО "КБ Радар" — управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" завершает разработку радиолокационной станции обнаружения маловысотных и наземных объектов Х-диапазона "Родник".



Как сообщил БелаПАН представитель Государственного военно-промышленного комитета Владимир Лавренюк, разработка РЛС "Родник" является логическим продолжением создания и постановки на вооружение белорусской армии уже известной системы — станции радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Гроза-С".



"Философия разработки РЛС "Родник" — компактная возимая твердотельная станция. В качестве антенного устройства используется активная ФАР с цифровым формированием луча как на излучение нескольких видов зондирующих сигналов, так и на прием. С учетом требования компактности, прежде всего, антенной системы с обеспечением высокой чувствительности и достаточной помехозащищенности в качестве рабочего выбран сантиметровый — Х-диапазон длин волн", — рассказал Лавренюк.



РЛС монтируется на унифицированной мобильной гидромеханической платформе, установленной на специальное колесное шасси прицепного типа.



РЛС предназначена для обнаружения, измерения координат и параметров движения маловысотных и наземных объектов (азимут, дальность, радиальная скорость), автоматического распознавания классов целей, автоматического сопровождения трасс целей в заданных зонах и выдачи радиолокационной информации потребителю по заданному протоколу.



Как отмечают разработчики, по своим тактико-техническим характеристикам "Родник" находится на уровне лучших мировых образцов, а по дальности действия превосходит все известные станции в своем классе. Еще одна сильная сторона разработки — "Родник" не требует длительной подготовки оператора.



РЛС может обнаруживать малоразмерные летательные аппараты, эффективная поверхность рассеяния которых измеряется тысячными долями квадратного метра, и сопровождать одновременно до 50 целей.



Зона действия радара в режиме работы по БЛА оптимальна для выполнения основной задачи по обнаружению и сопровождению беспилотников планерного, вертолетного и мультироторного типов — это 360 градусов по азимуту, от 300 до 20.000 метров по дальности, от 0 до 80 градусов по углу места, от 5 до 100 метров в секунду по угловой скорости. Обзор пространства, обнаружение целей, измерение их координат и распознавание осуществляется автоматически, без участия оператора. Автоматизированное рабочее место оператора выносится на командный пункт потребителя.