Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/10/964237/
Дата распечатки: 10.07.2018 15:59
 
10.07.2018 15:34 Экономика, Общество

Генпрокуратура внесла представление мэру Минска по вопросам осуществления владельческого надзора

Минск, 10 июля. Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Беларуси проверило исполнение антикоррупционного и иного законодательства при осуществлении на 110 субъектах хозяйствования Минского горисполкома функций владельческого надзора.

Как сообщает Генпрокуратура, в целом результаты проверки свидетельствуют о том, что участие представителей государства в управлении деятельностью хозяйственных обществ преимущественно ориентировано на согласование управленческих решений о выплатах вознаграждения, дивидендов и т.д. Стратегические решения, связанные с минимизацией рисков при распоряжении имуществом и с другими вопросами, ими не всегда вырабатывались.

В связи с этим, как отмечают в Генпрокуратуре, система работы органов, осуществляющих владельческий надзор в отношении хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в собственности города Минска, требует совершенствования, в том числе в части профилактики коррупции, устранения причин и условий, ей способствующих, контроля за деятельностью как представителей государства, так и хозяйственных обществ.

Прокурорами в ходе проверок установлены правонарушения, связанные с неисполнением органами владельческого надзора и их представителями возложенных на них задач.

В период с 2016 года по начало июня 2018 года возбуждено более 30 уголовных дел о коррупции в отношении должностных лиц ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" и предприятий, где данный орган осуществляет владельческий надзор либо функции контроля.
Увеличилось количество правонарушений, создающих условия для коррупции (в 2015 году — 6, в 2016 году — 10, в 2017 году — 87).

Выявлены факты незаконной выплаты вознаграждения представителям государства, в том числе при отсутствии чистой прибыли либо рентабельности у хозяйственных обществ. По данным статистической отчетности, одно из ООО в 2016 и 2017 годах сработало в убыток. Несмотря на это, двум представителям государства в данном обществе выплачены вознаграждения в значительном размере. В ходе проверки по требованию прокуратуры денежные средства возвращены, решается вопрос об уплате штрафных санкций виновными лицами и привлечении их к дисциплинарной ответственности.

Также отсутствует единообразная практика выплаты вознаграждения представителям государства в обществах с ограниченной ответственностью.

Кроме названных нарушений прокурорами были выявлены и другие недостатки: непредставление фонду "Минскгоримущество" обобщенной аналитической информации о финансово-хозяйственной деятельности обществ, а также об организации и обеспечении деятельности представителей государства за отчетный год; необеспечение должного контроля за перечислением дивидендов в бюджет; не вырабатывались конкретные управленческие решения, связанные с минимизацией рисков при распоряжении имуществом, и др.

По результатам проверки председателю Минского горисполкома Генеральная прокуратура внесла представление, в котором потребовала принять меры по устранению выявленных нарушений антикоррупционного и иного законодательства.

Предложено обеспечить возврат денежных средств, незаконно выплаченных представителям государства в хозяйственных обществах, и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц; выработать единообразный подход к осуществлению контроля за деятельностью представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, в том числе при оценке их деятельности и организации выплат вознаграждений.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 10 Июль 2018, 15:59
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск