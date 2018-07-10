Генпрокуратура внесла представление мэру Минска по вопросам осуществления владельческого надзора

Минск, 10 июля. Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Беларуси проверило исполнение антикоррупционного и иного законодательства при осуществлении на 110 субъектах хозяйствования Минского горисполкома функций владельческого надзора.



Как сообщает Генпрокуратура, в целом результаты проверки свидетельствуют о том, что участие представителей государства в управлении деятельностью хозяйственных обществ преимущественно ориентировано на согласование управленческих решений о выплатах вознаграждения, дивидендов и т.д. Стратегические решения, связанные с минимизацией рисков при распоряжении имуществом и с другими вопросами, ими не всегда вырабатывались.



В связи с этим, как отмечают в Генпрокуратуре, система работы органов, осуществляющих владельческий надзор в отношении хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в собственности города Минска, требует совершенствования, в том числе в части профилактики коррупции, устранения причин и условий, ей способствующих, контроля за деятельностью как представителей государства, так и хозяйственных обществ.



Прокурорами в ходе проверок установлены правонарушения, связанные с неисполнением органами владельческого надзора и их представителями возложенных на них задач.



В период с 2016 года по начало июня 2018 года возбуждено более 30 уголовных дел о коррупции в отношении должностных лиц ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" и предприятий, где данный орган осуществляет владельческий надзор либо функции контроля.

Увеличилось количество правонарушений, создающих условия для коррупции (в 2015 году — 6, в 2016 году — 10, в 2017 году — 87).



Выявлены факты незаконной выплаты вознаграждения представителям государства, в том числе при отсутствии чистой прибыли либо рентабельности у хозяйственных обществ. По данным статистической отчетности, одно из ООО в 2016 и 2017 годах сработало в убыток. Несмотря на это, двум представителям государства в данном обществе выплачены вознаграждения в значительном размере. В ходе проверки по требованию прокуратуры денежные средства возвращены, решается вопрос об уплате штрафных санкций виновными лицами и привлечении их к дисциплинарной ответственности.



Также отсутствует единообразная практика выплаты вознаграждения представителям государства в обществах с ограниченной ответственностью.



Кроме названных нарушений прокурорами были выявлены и другие недостатки: непредставление фонду "Минскгоримущество" обобщенной аналитической информации о финансово-хозяйственной деятельности обществ, а также об организации и обеспечении деятельности представителей государства за отчетный год; необеспечение должного контроля за перечислением дивидендов в бюджет; не вырабатывались конкретные управленческие решения, связанные с минимизацией рисков при распоряжении имуществом, и др.



По результатам проверки председателю Минского горисполкома Генеральная прокуратура внесла представление, в котором потребовала принять меры по устранению выявленных нарушений антикоррупционного и иного законодательства.



Предложено обеспечить возврат денежных средств, незаконно выплаченных представителям государства в хозяйственных обществах, и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц; выработать единообразный подход к осуществлению контроля за деятельностью представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, в том числе при оценке их деятельности и организации выплат вознаграждений.