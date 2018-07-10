10.07.2018 16:34 Общество, Политика
Белорусские правозащитники обратились к спецдокладчику по свободе мирных собраний ООН в связи с задержаниями активистов оппозиции 3 июля в Минске
Минск, 10 июля. Закрытый властями правозащитный центр "Весна" обратился к специальному докладчику по вопросу о праве на свободу мирных собраний и свободу ассоциаций Клементу Ниалетсосси Вуле с сообщением о нарушении Беларусью международных обязательств в области защиты права на мирные собрания.
Как сообщает сайт spring96.org, в обращении говорится о попытке проведения мирного собрания — "Акции освобождения и солидарности", запланированной на 3 июля оппозиционным политиком Николаем Статкевичем и незарегистрированным Белорусским национальным конгрессом. "Тогда всех наблюдателей и потенциальных участников задержали сотрудники в штатском и доставили в РУВД Первомайского района Минска. Там с задержанными проводили профилактические беседы о недопустимости проведения несанкционированных властями акций протеста в Минске и через четыре с половиной часа отпустили без составления протоколов", — отмечается в обращении.
Николая Статкевича суд Первомайского района признал виновным в призывах к проведению массового мероприятия без разрешения Мингорисполкома и оштрафовал на 40 базовых величин (490 долларов США в эквиваленте).
"Представители силовых структур, задерживая участников мирного собрания, не представлялись перед участниками, не предъявляли своих служебных удостоверений, подтверждающих их полномочия осуществлять охрану общественного правопорядка от имени государства, не объясняли причин и оснований для задержания", — говорится в обращении.
Правозащитники подчеркивают, что белорусские власти в нарушение статьи 21 Международного пакта о гражданских и политических правах пресекли все попытки участников "Акции освобождения и солидарности" реализовать свое право на мирные собрания. В связи с этим они просят спецдокладчика ООН отреагировать на указанные факты "всеми возможными и доступными ему способами".
4 июля в Минске было задержано порядка 30 человек, которые отозвались на инициативу Николая Статкевича провести в сквере на Толбухина "Акцию освобождения и солидарности". Статкевич в "Фейсбуке" призывал людей "высказать свою солидарность с поколением, освободившим мир от власти Гитлера, и с теми, кто сейчас борется за освобождение страны от власти его сторонника". Акция была пресечена сотрудниками милиции в штатском. В числе задержанных была группа правозащитников, одетых в специальные жилетки. Задержанных доставили в УВД Первомайского района и отпустили спустя три часа после дачи объяснений.
Как сообщает сайт spring96.org, в обращении говорится о попытке проведения мирного собрания — "Акции освобождения и солидарности", запланированной на 3 июля оппозиционным политиком Николаем Статкевичем и незарегистрированным Белорусским национальным конгрессом. "Тогда всех наблюдателей и потенциальных участников задержали сотрудники в штатском и доставили в РУВД Первомайского района Минска. Там с задержанными проводили профилактические беседы о недопустимости проведения несанкционированных властями акций протеста в Минске и через четыре с половиной часа отпустили без составления протоколов", — отмечается в обращении.
Николая Статкевича суд Первомайского района признал виновным в призывах к проведению массового мероприятия без разрешения Мингорисполкома и оштрафовал на 40 базовых величин (490 долларов США в эквиваленте).
"Представители силовых структур, задерживая участников мирного собрания, не представлялись перед участниками, не предъявляли своих служебных удостоверений, подтверждающих их полномочия осуществлять охрану общественного правопорядка от имени государства, не объясняли причин и оснований для задержания", — говорится в обращении.
Правозащитники подчеркивают, что белорусские власти в нарушение статьи 21 Международного пакта о гражданских и политических правах пресекли все попытки участников "Акции освобождения и солидарности" реализовать свое право на мирные собрания. В связи с этим они просят спецдокладчика ООН отреагировать на указанные факты "всеми возможными и доступными ему способами".
4 июля в Минске было задержано порядка 30 человек, которые отозвались на инициативу Николая Статкевича провести в сквере на Толбухина "Акцию освобождения и солидарности". Статкевич в "Фейсбуке" призывал людей "высказать свою солидарность с поколением, освободившим мир от власти Гитлера, и с теми, кто сейчас борется за освобождение страны от власти его сторонника". Акция была пресечена сотрудниками милиции в штатском. В числе задержанных была группа правозащитников, одетых в специальные жилетки. Задержанных доставили в УВД Первомайского района и отпустили спустя три часа после дачи объяснений.