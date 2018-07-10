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Дата распечатки: 10.07.2018 17:30
 
10.07.2018 16:25 Экономика

Потребительские цены в Беларуси выросли в июне на 0,4%, за полугодие — на 2,9%

Минск, 10 июля. На 0,4% выросли потребительские цены в июне, сообщил Белстат. За первое полугодие инфляция достигла 2,9%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне по сравнению с маем составил 100,5%, с декабрем 2017 года — 102,1%.

Продовольственные товары подорожали в июне на 0,7%, за шесть месяцев — на 2,4%, непродовольственные — соответственно на 0,1% и 2%, услуги — на 0,4% и 5,3%.

В июне 2017 года цены увеличились на 0,7%, за полугодие — на 3,4%, в мае 2018 года — снизились на 0,3%.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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