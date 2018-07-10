ГКНТ привлек более 140 экспертов для разработки комплексного прогнозирования научно-технического прогресса

Минск, 10 июля. Для разработки комплексного прогнозирования научно-технического прогресса (КП НТП) Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) сформировал группы из более 140 экспертов (представители академической и вузовской науки, руководители предприятий и др.) по 14 важнейшим отраслям экономики и направлениям научно-технического развития. КП НТП разрабатывается с учетом мировых научно-технологических тенденций и положений стратегии «Наука и технологии: 2018-2040», сообщила пресс-служба ГКНТ.



Разработка КП НТП пройдет в три этапа:



составление перечня объектов прогнозирования (перечень объектов прогнозирования, в соответствии с мировой практикой, формируется группами по 10 экспертов для каждой отрасли экономики и в соответствии направлениями научно-технологического развития);



получение параметров объектов прогнозирования (по каждому объекту прогнозирования определяются следующие группы параметров: мировые и отечественные тренды по публикациям и патентам; емкость мирового рынка, а также рынков СНГ, ЕврАзЭС, ЕС; состояние отечественной инфраструктуры);



обработка значений параметров объектов прогнозирования (по полученным значениям индексов востребованности и реализуемости рассчитываются значения индекса перспективности для каждого объекта прогнозирования. По полученным значениям индекса перспективности проводится ранжирование всех объектов прогнозирования для каждой отрасли экономики. Полученные рейтинги объектов прогнозирования представляют собой среднесрочный КП НТП. Сумма индексов перспективности объектов прогнозирования по отраслям экономики также позволяет провести их ранжирование и получить долгосрочный КП НТП).



Методология прогноза обсуждалась на заседании межведомственной рабочей группы по разработке КП НТП и в целом одобрена 7 июля на коллегии ГКНТ. Предложения по ее совершенствованию планируется рассмотреть на следующем заседании рабочей группы в начале августа.



В результате создания КП НТП будут определены приоритетные направления научно-технического развития Беларуси, перспективные инновационные технологии, продуктовые группы, товары и услуги, а также рекомендации по сценариям научно-технологического развития, отмечается в релизе. Кроме того, КП НТП ляжет в основу разработки Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года и программы социально-экономического развития.