Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/10/964286/
Дата распечатки: 10.07.2018 20:35
 
10.07.2018 19:25 Экономика, Безопасность, Общество

Вступил в силу приговор в отношении бывшего гендиректора ОАО "Оршанский авиаремонтный завод"

Минск, 10 июля. Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего генерального директора ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Приговором суда Толочинского района бывший гендиректор ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" осужден по ч. 3 ст. 424 УК к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. В пользу компании в возмещение имущественного вреда с него взыскано 16.509 рублей.

По приговору суда бывший руководитель признан виновным в том, что, работая в должности генерального директора ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", с мая по июнь 2011 года организовал заключение договора строительного подряда по объекту "Восстановление охраняемого периметра аэродрома» с ООО "ЗаказИнвестСтрой", соучредителем которого является ООО "ЦентрИнвест", возглавляемое его супругой.

Далее ООО "ЗаказИнвестСтрой" с июня 2011 года по июнь 2012 года представило в ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, содержащие не соответствующие действительности сведения с превышением стоимости работ, установленной договором.

В отсутствие дополнительного соглашения данные акты были подписаны генеральным директором и иными представителями предприятия по его указанию, достоверно зная о том, что перечисленные в договоре работы не выполнены. Затем, вопреки интересам службы, с июня 2011 года по март 2013 года обвиняемый организовал принятие к бухгалтерскому учету указанных актов сдачи-приемки выполненных работ и справок об их стоимости, в результате чего ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" необоснованно произвело оплату в пользу ООО "ЗаказИнвестСтрой" в сумме 25.154 рубля.

В добровольном порядке осужденный возместил ущерб в сумме 15.637 рублей.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Витебского областного суда жалобы обвиняемого и его защитника оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 10 Июль 2018, 20:35
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск