Вступил в силу приговор в отношении бывшего гендиректора ОАО "Оршанский авиаремонтный завод"

Минск, 10 июля. Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего генерального директора ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.



Приговором суда Толочинского района бывший гендиректор ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" осужден по ч. 3 ст. 424 УК к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. В пользу компании в возмещение имущественного вреда с него взыскано 16.509 рублей.



По приговору суда бывший руководитель признан виновным в том, что, работая в должности генерального директора ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", с мая по июнь 2011 года организовал заключение договора строительного подряда по объекту "Восстановление охраняемого периметра аэродрома» с ООО "ЗаказИнвестСтрой", соучредителем которого является ООО "ЦентрИнвест", возглавляемое его супругой.



Далее ООО "ЗаказИнвестСтрой" с июня 2011 года по июнь 2012 года представило в ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, содержащие не соответствующие действительности сведения с превышением стоимости работ, установленной договором.



В отсутствие дополнительного соглашения данные акты были подписаны генеральным директором и иными представителями предприятия по его указанию, достоверно зная о том, что перечисленные в договоре работы не выполнены. Затем, вопреки интересам службы, с июня 2011 года по март 2013 года обвиняемый организовал принятие к бухгалтерскому учету указанных актов сдачи-приемки выполненных работ и справок об их стоимости, в результате чего ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" необоснованно произвело оплату в пользу ООО "ЗаказИнвестСтрой" в сумме 25.154 рубля.



В добровольном порядке осужденный возместил ущерб в сумме 15.637 рублей.



Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Витебского областного суда жалобы обвиняемого и его защитника оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.