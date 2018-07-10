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Дата распечатки: 10.07.2018 20:35
 
10.07.2018 19:32 Общество, Безопасность

Создано управление военных представительств Министерства обороны

Минск, 10 июля. "В целях оптимизации деятельности военных представительств Министерства обороны" создано государственное учреждение "Управление военных представительств Министерства обороны Республики Беларусь". Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила 10 июля пресс-служба президента.

Учреждение является государственной бюджетной организацией, подчиненной Министерству обороны. Основной его задачей определено осуществление технического контроля и приемки вооружения, военной техники и военно-технического имущества.

Структура и численность учреждения определяются Министерством обороны в пределах численности Вооруженных сил.
БелаПАН.

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